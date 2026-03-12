Іран завдав ракетного удару по італійських військах: що відомо

Іран завдав ракетного удару по військових об’єктах у місті Ербіль на північному сході Іраку. Під атаку потрапила база італійських військових, що викликало різку реакцію влади Італії. Про інцидент повідомили міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто.

Іран атакував базу італійських військових в Іраку. Фото: decode39

Гвідо Крозетто підтвердив інформацію, що іранська ракета влучила в район італійської бази. За словами очільника Міноборони Італії, він особисто зв’язався з командиром бази полковником Стефано Піццотті, який підтвердив, що італійські військовослужбовці перебувають у безпеці.

"Ракета щойно влучила в нашу базу в Ербілі. Я поки не знаю результатів", — написав Крозетто в соцмережі.

Згодом італійська влада уточнила, що всі військові під час атаки перебували в укритті. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні у заяві в соціальній мережі X підтвердив, що італійські солдати не постраждали.

"Я рішуче засуджую напад на італійську базу в Ербілі. Я щойно розмовляв з послом Італії в Іраку. На щастя, всі наші солдати здорові та в безпеці в бункері. Висловлюю їм свою солідарність і вдячність за їхню щоденну службу батьківщині", — заявив Таяні.

В Ербілі розташовані дві італійські військові бази. Більша з них має назву Сінгара, яка була створена у 2014 році. Тут перебуває близько 300 італійських військових, які навчають бійців курдських сил пешмерга. Інший об’єкт — це авіабаза Патерна, на якій дислокуються приблизно 60 військовослужбовців і кілька гелікоптерів для транспортування персоналу та вантажів по північному Іраку. Наразі невідомо, яку саме військову базу Італії в Іраку атакував Іран.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран завдав ракетного удару по німецьких військах в Йорданії.

Також "Коментарі" писали, що президент Ірану назвав Трампу умови закінчення війни з США та Ізраїлем.