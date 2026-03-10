Иран нанес ракетный удар по немецким войскам: что известно

Иранские баллистические ракеты ударили по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где размещается международный военный контингент, включая немецких военных. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Иран атаковал базу с немецкими войсками в Иордании. Фото из открытых источников

По информации журналистов, атака произошла вечером 9 марта. Удар понесла немецкая секция авиабазы, где дислоцируются военные Бундесвера. В частности, сообщается о повреждении здания казарм, используемых немецкими солдатами.

К моменту обстрела военные находились в укрытиях, поэтому пострадавших среди немецкого контингента нет. Однако пока остается непонятным, попали ли в объект непосредственно ракеты, или это были обломки перехваченных снарядов, упавших на территорию базы после работы систем противовоздушной обороны.

Авиабаза Аль-Азрак несколько лет используется немецкими вооруженными силами для поддержки международной антитеррористической коалиции. Оттуда германские самолеты-заправщики обеспечивают воздушные операции союзников в регионе. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Германия уже сократила свой военный контингент на базе. Раньше там находилось небольшое трехзначное количество солдат.

Безопасность объекта также обеспечивают американские системы противовоздушной обороны, поэтому база считается относительно защищенной. Кроме того, на базе находятся два транспортных самолета A400M Германии, которые могут быть использованы для быстрой эвакуации персонала в случае последующей эскалации.

В настоящее время масштабы повреждений уточняются. Представитель оперативного командования германских вооруженных сил подтвердил факт атаки и сообщил, что инцидент расследуется военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал баллистической ракетой страну НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Тегеран высмеял США за военные действия против Ирана.