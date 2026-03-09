logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО: що відомо

Іран випустив балістичну ракету, яка увійшла в повітряний простір Туреччини.

9 березня 2026, 14:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Іран запустив балістичну ракету, яка увійшла в повітряний простір Туреччини, однак її перехопили сили протиповітряної оборони НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, підкресливши, що Анкара готова рішуче реагувати на будь-які загрози своїй території.

Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО: що відомо

Ракета. Фото ілюстративне

За даними Міноборони Туреччини, іранська ракета після входу в турецький повітряний простір була знищили системи протиракетної оборони НАТО, розміщені у східному Середземномор’ї. Це вже другий подібний інцидент за останні п’ять днів.

"Балістичний боєприпас, запущений з Ірану та увійшов у повітряний простір Туреччини, був нейтралізований засобами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у східному Середземномор'ї", — йдеться у заяві.

У Міноборони Туреччини зазначили, що після перехоплення частини ракети впали на відкриту місцевість у південному районі Газіантепа. За попередніми даними, постраждалих немає, а інфраструктура не зазнала значних пошкоджень.

Анкара наголосила, що надає великого значення стабільності в регіоні та підтримці добросусідських відносин. Водночас у відомстві підкреслили, що будь-які загрози повітряному простору країни будуть негайно нейтралізовані.

"Будь-яка загроза нашій території або повітряному простору буде зустрінута всіма необхідними заходами — рішуче і без вагань", — йдеться в офіційній заяві турецького оборонного відомства.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військові удари по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран почав атакувати країни регіону, зокрема ті, де розташовані американські військові бази. 4 березня НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ердоган відреагував на запущену в бік Туреччини ракету Ірану.

Також "Коментарі" писали, як Ердоган різко прокоментував атаку США та Ізраїлю по Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини