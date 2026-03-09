Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО: що відомо

Рубрики
Іран запустив балістичну ракету, яка увійшла в повітряний простір Туреччини, однак її перехопили сили протиповітряної оборони НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, підкресливши, що Анкара готова рішуче реагувати на будь-які загрози своїй території.
Ракета. Фото ілюстративне
За даними Міноборони Туреччини, іранська ракета після входу в турецький повітряний простір була знищили системи протиракетної оборони НАТО, розміщені у східному Середземномор’ї. Це вже другий подібний інцидент за останні п’ять днів.
У Міноборони Туреччини зазначили, що після перехоплення частини ракети впали на відкриту місцевість у південному районі Газіантепа. За попередніми даними, постраждалих немає, а інфраструктура не зазнала значних пошкоджень.
Анкара наголосила, що надає великого значення стабільності в регіоні та підтримці добросусідських відносин. Водночас у відомстві підкреслили, що будь-які загрози повітряному простору країни будуть негайно нейтралізовані.
Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військові удари по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран почав атакувати країни регіону, зокрема ті, де розташовані американські військові бази. 4 березня НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини.
