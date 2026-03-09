Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО: що відомо

Іран запустив балістичну ракету, яка увійшла в повітряний простір Туреччини, однак її перехопили сили протиповітряної оборони НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, підкресливши, що Анкара готова рішуче реагувати на будь-які загрози своїй території.

Ракета. Фото ілюстративне

За даними Міноборони Туреччини, іранська ракета після входу в турецький повітряний простір була знищили системи протиракетної оборони НАТО, розміщені у східному Середземномор’ї. Це вже другий подібний інцидент за останні п’ять днів.

"Балістичний боєприпас, запущений з Ірану та увійшов у повітряний простір Туреччини, був нейтралізований засобами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у східному Середземномор'ї", — йдеться у заяві.

У Міноборони Туреччини зазначили, що після перехоплення частини ракети впали на відкриту місцевість у південному районі Газіантепа. За попередніми даними, постраждалих немає, а інфраструктура не зазнала значних пошкоджень.

Анкара наголосила, що надає великого значення стабільності в регіоні та підтримці добросусідських відносин. Водночас у відомстві підкреслили, що будь-які загрози повітряному простору країни будуть негайно нейтралізовані.

"Будь-яка загроза нашій території або повітряному простору буде зустрінута всіма необхідними заходами — рішуче і без вагань", — йдеться в офіційній заяві турецького оборонного відомства.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військові удари по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран почав атакувати країни регіону, зокрема ті, де розташовані американські військові бази. 4 березня НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини.

