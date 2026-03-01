Иран назначил временного верховного лидера после гибели Хаменеи: кто им стал

После подтвержденной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи страна впервые за десятилетие активировала статью 111 Конституции, предусматривающую механизм передачи власти. Согласно этому положению, формируется временный совет из трех лиц, берущий на себя полномочия абсолютного руководства до избрания постоянного преемника.

Алиреза Арафи стал временным верховным лидером Ирана. Фото: Pars Today

После активации 111 статьи Конституции Ирана в стране образовался Совет часовых. В ее состав входят три человека, а именно президент, глава судебной власти и один религиозный юрист. Аятолла Алиреза Арафи был назначен на это решающее третье место, что фактически делает его одним из трех влиятельнейших людей в Иране сегодня и дает ему должность временного верховного лидера вместо Хаменеи.

Вместе с президентом Масудом Пезешкианом и главой судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи Арафи аятолла Алиреза Арафи теперь формирует чрезвычайный триумвират, который будет временно управлять Исламской Республикой.

Аятолла Алиреза Арафи

67-летний Арафи – это влиятельный клирик, возглавляющий общенациональную систему исламских семинарий, а также член Ассамблеи экспертов, которая и выберет нового верховного лидера. Он также входит в состав Совета часовых и считается близким соратником покойного Хаменеи.

В отличие от многих консервативных деятелей, Арафи имеет репутацию образованного полиглота, владеет английским и арабским языками и активно говорит об использовании искусственного интеллекта для распространения идеологии Исламской Республики. Как руководитель Международного университета Аль-Мустафы Арафи занимался экспортом религиозной доктрины за границу.

Как пишут иранские СМИ, его предназначение считают сигналом идеологической преемственности. Временный совет должен обеспечить стабильность государства и руководить военными действиями против США и Израиля до тех пор, пока Ассамблея экспертов в закрытом режиме определит нового постоянного верховного лидера Ирана.

