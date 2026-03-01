logo_ukra

Головна Новини Світ США Іран пригрозив США найсильнішою атакою через смерть Хаменеї: реакція Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран пригрозив США найсильнішою атакою через смерть Хаменеї: реакція Трампа

КВІР оголосив про помсту США через смерть Алі Хаменеї. Дональд Трамп застеріг Іран від ескалації.

1 березня 2026, 08:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про підготовку "найінтенсивнішої наступальної операції" в історії Ірану проти Ізраїлю та США. У Тегерані назвали це відповіддю на спільні американо-ізраїльські удари та загибель верховного лідера. На заяви Ірану відреагував президент США Дональд Трамп та пригрозив Тегерану ще більшими ударами.

Іран пригрозив США найсильнішою атакою через смерть Хаменеї: реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від виконання своїх погроз щодо жорстких заходів помсти після смерті верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

"Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Проте, їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них з силою, якої ніколи раніше не бачили!", – відреагував Трамп.

У відповідь на атаки США та Ізраїлю Іран завдав ударів у ізраїльських та американських базах у регіоні. Однак, після підтвердження смерті Хаменеї, Іран пообіцяв розпочати "найінтенсивнішу" операцію у своїй "історії", щоб помститися за свого лідера.

"Найінтенсивніша наступальна операція в історії збройних сил Ісламської Республіки Іран розпочнеться за лічені хвилини, її метою будуть бази Ізраїлю та американських терористів", – йдеться в заяві Корпусу вартових революції Ірану.

Крім того, генерал КВІР Ебрахім Джаббарі заявив, що країна готова застосувати "найпотужніші ракети", включно з озброєнням, "якого світ ще не бачив".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відреагував на смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану.



