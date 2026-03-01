Іран пригрозив США найсильнішою атакою через смерть Хаменеї: реакція Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про підготовку "найінтенсивнішої наступальної операції" в історії Ірану проти Ізраїлю та США. У Тегерані назвали це відповіддю на спільні американо-ізраїльські удари та загибель верховного лідера. На заяви Ірану відреагував президент США Дональд Трамп та пригрозив Тегерану ще більшими ударами.
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від виконання своїх погроз щодо жорстких заходів помсти після смерті верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.
У відповідь на атаки США та Ізраїлю Іран завдав ударів у ізраїльських та американських базах у регіоні. Однак, після підтвердження смерті Хаменеї, Іран пообіцяв розпочати "найінтенсивнішу" операцію у своїй "історії", щоб помститися за свого лідера.
Крім того, генерал КВІР Ебрахім Джаббарі заявив, що країна готова застосувати "найпотужніші ракети", включно з озброєнням, "якого світ ще не бачив".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відреагував на смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Також "Коментарі" писали про першу реакцію Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану.