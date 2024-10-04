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Иран опасается «ответки» Израиля: с какой просьбой обратился к России

Тегеран просит Москву помочь с проведением спутниковой разведки

сегодня, 16:25
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Кравцев Сергей

Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю в ответ на убийство Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Теперь Иран ожидает удара со стороны Израиля и уже попросил Москву о помощи с проведением спутниковой разведки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Иран опасается «ответки» Израиля: с какой просьбой обратился к России

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

"По словам двух иранских чиновников, которые знакомы с планированием войны и не имеют права говорить публично, Иран попросил Россию о сотрудничестве со спутниковой разведкой перед ударом Израиля", — говорится в публикации.

Никаких других подробностей по этому поводу издание не приводит. В частности, не уточняется, ответила ли Россия на эту просьбу.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться и оставаться в центре внимания мировых СМИ. 1 октября Иран совершил ракетную атаку на Израиль. В США уже заявили, что она была гораздо мощнее, чем состоявшаяся в апреле этого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявляет, что она провалилась. При этом издание The Wall Street Journal напомнило, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам. Каковы последствия ракетной атаки Ирана на Израиль? Может ли разразиться большая война с привлечением еще большего количества стран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Украины выступило с острым осуждением ракетных обстрелов, совершенных Ираном против Израиля вечером 1 октября 2024 года. В заявлении МИД подчеркнуто, что гражданские люди не должны страдать от таких атак. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.




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