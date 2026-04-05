Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа: детали

Иран резко отверг ультиматум президента США Дональда Трампа по снятию блокады с Ормузского пролива. В Тегеране пригрозили Соединенным Штатам "воротами ада" и назвали Трампа "неуравновешенным дураком".

Президент США дал иранским властям 48 часов на то, чтобы снять блокаду Ормузского пролива и заключить соглашение с Вашингтоном. В противном случае Трамп предупредил, что на Иран "обрушится весь ад". В Тегеране отреагировали на угрозы американского лидера.

Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ибрагим Азизи заявил, что в случае эскалации американские военные сами могут "оказаться в аду".

"Иран отправит тебя и твоих солдат в глубины ада – туда, где вам всегда было место", – написал Азизе в соцсети X, обращаясь к Трампу.

Еще более жестко в отношении ультиматума Трампа высказался представитель высшего военного командования Ирана генерал Али Абдоллахи Алиабади.

"Агрессивный и воинственный президент США после ряда поражений в беспомощной, нервной, неуравновешенной и глупой манере взял на себя смелость угрожать иранской инфраструктуре и активам", — сказал Али Абдоллахи Алиабади.

Напомним, что 4 апреля Трамп объявил ультиматум Ирану. По его словам, у Тегерана осталось 48 часов до заключения соглашения по Ормузскому проливу, иначе США нанесут новые удары.

Это не первый ультиматум Вашингтона. Еще в марте Трамп выдвигал Тегерану 48-часовое требование по разблокированию пролива и угрожал ударами по иранской энергетической инфраструктуре. Впоследствии Трамп несколько раз переносил дедлайн, объясняя это переговорами между сторонами.

