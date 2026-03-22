Иран ответил на жесткий ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским электростанциям в случае неразблокирования Ормузского пролива вызвали жесткий ответ со стороны Ирана. В Тегеране заявили, что атака на топливно-энергетический комплекс страны приведет к масштабному ответу против американской инфраструктуры в регионе.

Как сообщает государственное агентство IRIB, ответ на ультиматум Трампа обнародовал Центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия". В документе говорится, что в случае ударов по энергетическим объектам Ирана Тегеран атакует критическую инфраструктуру США на Ближнем Востоке.

"Если инфраструктура топливно-энергетического комплекса Ирана будет атакована, Тегеран поразит все объекты энергетической и информационной инфраструктуры, принадлежащие США в регионе", – говорится в заявлении.

По данным издания The Wall Street Journal, на Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению воды. Это около пяти тысяч установок. Для миллионов людей они являются ключевым источником питьевой воды, поэтому их повреждение может привести к гуманитарному кризису в регионе.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что дает Ирану 48 часов для полного открытия Ормузского пролива. В случае отказа США пригрозили уничтожить иранские электростанции. Ормузский пролив является одним из важнейших транспортных коридоров для мирового экспорта нефти. Его блокировка уже привела к резкому росту цен на энергоносители.

