Трамп оголосив остаточний ультиматум Ірану: що вимагає

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє для судноплавства Ормузьку протоку протягом найближчих 48 годин.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social оголосив ультиматум Ірану. Американський лідер дав Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. У разі відмови Ірану президент США пригрозив ударами по енергетичних об’єктах країни.

"Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю, без загрози, протягом 48 годин із цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні численні електростанції, починаючи з найбільшої", — написав Трамп.

Раніше американський президент також стверджував, що США в Ірані досягли своїх військових цілей значно швидше, ніж планувалося. У своєму дописі Трамп заявив, що іранське керівництво нібито втратило значну частину військового потенціалу.

"Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я — ні!", — стверджував Трамп.

Ормузька протока є одним із найважливіших енергетичних коридорів світу. Через неї проходить значна частина глобального експорту нафти. Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран почав погрожувати кораблям, які проходять через неї. Як наслідок ціни на нафту у світі різко зросли.

