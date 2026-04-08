Иран празднует победу в войне против США: что заявил Тегеран
Иран празднует победу в войне против США: что заявил Тегеран

Совет нацбезопасности Ирана утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана, который предложил Тегеран

8 апреля 2026, 07:03
Кравцев Сергей

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана в соцсетях.

Иран. Фото: из открытых источников

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", – говорится в заявлении.

Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана.

В частности, речь идет о следующих пунктах: обязательство о ненападении; сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом; согласие на обогащение урана; отмена всех первичных санкций; отмена всех вторичных санкций; прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН; прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ; выплата компенсации Ирану; вывод американских боевых сил из региона; прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

В заявлении также обращается внимание, что Иран вместе с союзниками из так называемой "оси сопротивления" нанес значительные удары по силам США и Израиля.

"Иран и силы сопротивления после исторической битвы заставили врага оказаться в безвыходном положении", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности временно приостановить военные удары по Ирану при выполнении ключевого условия – полного и немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Украина заявила о готовности присоединиться к ее разблокированию. В то же время, как сообщает Euronews, ни одна страна пока официально не обращалась в Киев с соответствующим предложением.




Источник: https://t.me/farsna/427445
