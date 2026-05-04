Иран предупредил США: появилась реакция Тегерана на план Трампа провести операцию "Проект Свободы"

Иран заявил, что расценит любое вмешательство США в "новый морской режим" в Ормузском проливе как нарушение действующего перемирия между странами. Такая реакция Тегерана стала ответом на оглашение президента США Дональда Трампа о начале операции по сопровождению судов в регионе.

Ебрагим Азизи. Фото из открытых источников

Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Азизи в соцсети X прокомментировал намерение Трампа провести операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе.

"Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет считаться нарушением перемирия", — предупредил Азизи.

Накануне Трамп анонсировал операцию "Проект Свобода", которая предусматривает сопровождение торговых судов через оставшийся заблокированный пролив. По его словам, США готовы применить силу в случае попыток воспрепятствовать миссии.

Перемирие между США и Ираном действует с 8 апреля. Однако Ормузский пролив, по которому ранее транспортировалось около 20% мировых поставок нефти и газа, остается заблокированным. В СМИ также указывают, что Тегеран демонстрирует осторожные сигналы деэскалации. Иран якобы согласился обсуждать свою ядерную программу и рассматривает возможность постепенного возобновления судоходства после ослабления американского давления.

