Іран попередив США: з'явилася реакція Тегерану на план Трампа провести операцію "Проєкт Свободи"

Іран заявив, що розцінить будь-яке втручання США у "новий морський режим" в Ормузькій протоці як порушення чинного перемир’я між країнами. Така реакція Тегерану стала відповіддю на оголошення президента США Дональда Трампа про початок операції з супроводу суден у регіоні.

Ебрагім Азізі. Фото з відкритих джерел

Голова комісії з національної безпеки іранського парламенту Ебрагім Азізі в соцмережі X прокоментував намір Трампа провести операцію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці.

"Будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням перемир'я", — попередив Азізі.

Напередодні Трамп анонсував операцію "Проєкт Свобода", яка передбачає супровід торговельних суден через протоку, яка залишається заблокованою. За його словами, США готові застосувати силу у разі спроб перешкодити місії.

Перемир’я між США та Іраном діє з 8 квітня. Однак Ормузька протока, через яку раніше транспортувалося близько 20% світових поставок нафти та газу, залишається заблокованою. У ЗМІ також вказують, що Тегеран демонструє обережні сигнали до деескалації. Іран нібито погодився обговорювати свою ядерну програму та розглядає можливість поступового відновлення судноплавства після послаблення американського тиску.

США запускають нову операцію в Ормузькій протоці. Дональд Трамп обіцяє вивести судна, що застрягли, адже на борту закінчуються вода і їжа. За словами американського лідера, ряд держав звернулися до Вашингтона з проханням допомогти в їх евакуації.

