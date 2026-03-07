logo

Иран прекратит удары по соседним странам: власти назвали свое условие
НОВОСТИ

Иран прекратит удары по соседним странам: власти назвали свое условие

Тегеран просит соседние страны прекратить атаки на Иран

7 марта 2026, 11:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран прекратит атаковать соседние страны, если не будет ударов с их территории. Соответствующее заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Иран прекратит удары по соседним странам: власти назвали свое условие

Масуд Пезешкиан. Фото: из открытых источников

"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут совершены нападения на Иран, — сказал президент.

Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выражал серьезный интерес к идее размещения американских войск на территории Ирана. При этом важно обратить внимание на нюанс – речь шла не о наземном вторжении, а об контингенте для конкретных задач. Об этом говорится в публикации телеканала NBC News.

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, Трамп подымал этот вопрос с помощниками и представителями Республиканской партии, излагая при этом свое видение послевоенного Ирана. В его представлении речь шла о том, что иранские запасы урана будут в безопасности, а США и новый иранский режим будут сотрудничать в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между США и Венесуэлой.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп полностью информирован о контактах между Россией и Ираном на фоне сообщений о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News. 

По словам главы Пентагона, американская администрация внимательно отслеживает любые каналы взаимодействия между Москвой и Тегераном, особенно если они могут представлять угрозу американским военным на Ближнем Востоке.




