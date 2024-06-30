Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение": какая красная линия

Иран поставил ультиматум для Израиля и объявил, что в случае израильской атаки на Ливан, Тегеран готов начать "войну на уничтожение". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление иранского представительства в ООН.



Посол Ирана в ООН Амир Саид в Ираване. Фото из открытых источников

Представительство Ирана в ООН выступило с решительным предупреждением для Израиля пригрозив возможным началом новой фазы войны на Ближнем Востоке.

"Несмотря на то, что Иран считает намерение Израиля напасть на Ливан психологической военной пропагандой сионистского режима, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Решение о привлечении всех фронтов Сопротивления уже на столе", — говорится в сообщении Ирана.

Под "фронтом Сопротивления" подразумеваются альянс вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе к ним относятся ХАМАС, Хезболла, Палестинский исламский джихад, йеменские хуситы и иракские повстанцы-шииты.

Американская разведка в июне сделала предупреждение, что на Ближнем Востоке в ближайшие недели может начаться новый этап активной войны между Израилем и Хезболлой, боевики которой находятся в основном на территории Ливана. Разведка США считает, что условием уменьшения напряжения в регионе могло бы стать соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле ответили, сколько еще будет продолжаться война на Ближнем Востоке против ХАМАСа. Советник национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби считает, что война может закончиться до конца этого года.

Также "Комментарии" писали, что Израиль ввел ограничения на въезд для граждан Украины.