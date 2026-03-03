Иран пригрозил странам Европы ультимативным предупреждением о войне

Министерство иностранных дел Ирана обнародовало ультимативное предупреждение для стран Европы, которые могут присоединиться к военным действиям США против Ирана. В Тегеране такие шаги назвали "актом войны" и пригрозили военным ответом.

Эсмаил Багаи. Фото из открытых источников

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи предостерег европейские страны от вступления в конфликт совместно с Израилем и Соединенными Штатами после того, как Германия, Великобритания и Франция заявили, что могут предпринять "оборонительные действия" для уничтожения ракетных возможностей Ирана из-за их атак по военным объектам стран Европы.

"Любой такой акт против Ирана будет считаться соучастием агрессорам. Это будет актом войны против Ирана", — пригрозил Багаи.

Заявление прозвучало после ударов США и Израиля на Иран, во время которого был убит верховный лидер страны в Тегеране аятолла Али Хаменеи. Кроме того, иранские власти подтвердили гибель высокопоставленных представителей режима, включая командира Корпуса стражей Исламской революции Мохаммед Пакпур и советника по безопасности Али Шамхани.

В ответ Тегеран нанес удары по военным объектам Израиля и США в странах Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн и другие, где расположены военные базы стран НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Кипре прозвучали сирены тревоги после атаки иранского дрона на авиабазу Акротири, где находятся Королевские военно-воздушные силы Великобритании.

