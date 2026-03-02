В одній з країн ЄС лунали сирени: винищувачі піднялися в повітря

Вдень 2 березня на Кіпрі пролунали сирени тривоги після атаки іранського дрона на авіабазу Акротирі, де перебувають Королівські військово-повітряні сили Великої Британії. Після цього у повітря піднялося три винищувачі, а персонал військового об’єкта було евакуйовано.

На Кіпрі лунали сирени. Фото з відкритих джерел

За даними кіпрського телеканалу CyBC, сигнал тривоги пролунав близько 12:00. Влада не повідомляла, чи йдеться про навчання, превентивні заходи чи реальну загрозу. Після оголошення сигналу тривоги три винищувачі ВПС Великої Британії були негайно підняті в повітря. Раніше, Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що база зазнала атаки іранського дрона, удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Інцидент став частиною ширшої ескалації на Близькому Сході після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, а той у відповідь почав атакувати військові об’єкти американців та їх союзників в регіоні. Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявляв, що Тегеран випустив ракети у напрямку британських військових об’єктів на Кіпрі та в Бахрейні.

Кіпр, який нині головує в Раді Європейського Союзу, був змушений перенести неформальне засідання міністрів європейських справ через атаку.

Авіабаза Акротирі є ключовим пунктом присутності Великої Британії у східному Середземномор’ї. Її використання в операціях на Близькому Сході робить об’єкт потенційною мішенню в умовах регіональної кризи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Трампа в США можуть бути великі проблеми через атаку на Іран.

Також "Коментарі" писали про те, як вплине на Україну операції Ізраїлю та США проти Ірану.