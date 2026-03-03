Іран пригрозив країнам Європи ультимативним попередженням про війну

Міністерство закордонних справ Ірану оприлюднило ультимативне попередження для країн Європи, які можуть долучитися до військових дій США проти Ірану. В Тегерані такі кроки назвали "актом війни" та пригрозили військовою відповіддю.

Есмаїл Багаї. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї застеріг європейські країни від вступу в конфлікт спільно з Ізраїлем та Сполученими Штатами після того, як Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що можуть вжити "оборонних дій" для знищення ракетних можливостей Ірану через їх атаки по військових об'єктах країн Європи.

"Будь-який такий акт проти Ірану буде вважатися співучастю агресорам. Це буде актом війни проти Ірану", – пригрозтив Багаї.

Заява пролунала після ударів США та Ізраїлю на Іран під час якого був убитий верховний лідер країни в Тегерані аятола Алі Хаменеї. Крім того, іранська влада підтвердила загибель високопоставлених представників режиму, включно з командиром Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммед Пакпур та радником з безпеки Алі Шамхані.

У відповідь Тегеран завдав ударів по військових об’єктах Ізраїлю та США у країнах Перської затоки, зокрема Катару, Саудівській Аравії, Бахрейну та інших, де розташовані військові бази країн НАТО.

