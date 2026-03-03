Чому Іран бомбить інші країни Близького Сходу після атаки США: яка мета

Після спільних американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого Тегеран відповів масштабними ракетними атаками не лише по Ізраїлю, а й по країнах Перської затоки. Під обстрілами опинилися об’єкти в ОАЕ, Саудівській Аравії, Омані, Бахрейні, Кувейті та Катарі. Чому Іран розширює географію конфлікту та атакує мусульманські країни на Близькому Сході?

Викладач близькосхідних досліджень Університету Дікіна Ендрю Томас у колонці для The Conversation пояснив, що тактика Ірану в ударах по країнах Перської затоки полягає у навмисній стратегії тиску на сусідів.

Удар по союзниках США

Як вказує Томас, майже всі держави Перської затоки мають гарантії безпеки від США та розміщують американські бази. Серед ключових цілей, які атакував Іран, опинилася штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США у Бахрейні та авіабаза Аль-Удейд у Катарі, де розташоване Центральне командування США (CENTCOM) і близько 10 тисяч військових.

Американські військові бази на Близькому Сході

Іран розуміє, що сучасні системи ППО США мінімізують прямі втрати. Проте головна мета полягає не в руйнуванні інфраструктури, а в створенні атмосфери ризику. Тегеран сигналізує, що якщо війна триватиме, регіональний комфорт і стабільність опиняться під загрозою.

"Стратегія полягає в тому, щоб зробити регіон менш стабільним і забезпечити, щоб усі його сусіди це відчули. Фактично, країна обіцяє, що якщо операції продовжаться, відносному миру та процвітанню, яким користувалася Перська затока, прийде кінець", — пояснює Томас.

Суперництво і страх втягування

Попри відносні розміри та військову міць Ірану в регіоні, іранський уряд не користується симпатією серед своїх сусідів. Саудівська Аравія та Іран понад десять років ведуть опосередковану війну за Ємен. Іран також заявив про історичне право власності на Бахрейн.

Решта держав Перської затоки, а саме ОАЕ, Кувейт, Оман та Катар, сприяли більш прагматичним відносинам з Іраном, підтримуючи дипломатичні канали та пропонуючи посередництво у вирішенні суперечок у рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Тож атаки по них, це спроба Ірану змусити зробити вибір.

"Іран сподівається, що його сусіди сприймуть цю війну як обраний США та Ізраїлем вибір, і їх втягнуть у воєнні дії. Країни Перської затоки будуть змушені або подвоїти свій союз зі США, або працювати над деескалацією", — вказує експерт.

За словами Томаса, Іран зробив такі дії візитною карткою своєї давньої стратегії "передової оборони", коли атаки відбуваються далеко від своїх кордонів, щоб продемонструвати глибину свого впливу. Як пояснює експерт, використання свого арсеналу безпілотників та ракет став способом Тегерану показати, що режим не піде тихо.

"Ця війна є екзистенційною для Ісламської Республіки. Її удари через Перську затоку покликані нагадувати їй, що вона зробить усе можливе, щоб втягнути весь регіон у хаос, невизначеність та нестабільність, аби врятувати себе", — підсумовує Томас та додає, що питання полягає в тому, чи проіснує режим Ірану достатньо довго, щоб ці наслідки мали значення.

