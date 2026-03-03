Чому Іран бомбить інші країни Близького Сходу після атаки США: яка мета

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Після спільних американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого Тегеран відповів масштабними ракетними атаками не лише по Ізраїлю, а й по країнах Перської затоки. Під обстрілами опинилися об’єкти в ОАЕ, Саудівській Аравії, Омані, Бахрейні, Кувейті та Катарі. Чому Іран розширює географію конфлікту та атакує мусульманські країни на Близькому Сході?
Чому Іран атакує країни Перської затоки. Фото з відкритих джерел
Викладач близькосхідних досліджень Університету Дікіна Ендрю Томас у колонці для The Conversation пояснив, що тактика Ірану в ударах по країнах Перської затоки полягає у навмисній стратегії тиску на сусідів.
Як вказує Томас, майже всі держави Перської затоки мають гарантії безпеки від США та розміщують американські бази. Серед ключових цілей, які атакував Іран, опинилася штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США у Бахрейні та авіабаза Аль-Удейд у Катарі, де розташоване Центральне командування США (CENTCOM) і близько 10 тисяч військових.
Американські військові бази на Близькому Сході
Іран розуміє, що сучасні системи ППО США мінімізують прямі втрати. Проте головна мета полягає не в руйнуванні інфраструктури, а в створенні атмосфери ризику. Тегеран сигналізує, що якщо війна триватиме, регіональний комфорт і стабільність опиняться під загрозою.
Попри відносні розміри та військову міць Ірану в регіоні, іранський уряд не користується симпатією серед своїх сусідів. Саудівська Аравія та Іран понад десять років ведуть опосередковану війну за Ємен. Іран також заявив про історичне право власності на Бахрейн.
Решта держав Перської затоки, а саме ОАЕ, Кувейт, Оман та Катар, сприяли більш прагматичним відносинам з Іраном, підтримуючи дипломатичні канали та пропонуючи посередництво у вирішенні суперечок у рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Тож атаки по них, це спроба Ірану змусити зробити вибір.
За словами Томаса, Іран зробив такі дії візитною карткою своєї давньої стратегії "передової оборони", коли атаки відбуваються далеко від своїх кордонів, щоб продемонструвати глибину свого впливу. Як пояснює експерт, використання свого арсеналу безпілотників та ракет став способом Тегерану показати, що режим не піде тихо.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кувейт збив три американські винищувачі.
Також "Коментарі" писали, що аятоли Ірану оголосили "джихад" проти США.