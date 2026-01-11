Иран резко отреагировал на угрозы Трампа: каков будет ответ Тегерана

Иран резко отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа, предостерегая Вашингтон и Тель-Авив от любого вмешательства во внутренние беспорядки. Иранский спикер Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут "законными целями" для Тегерана, если Америка нанесет удар по Исламской Республике.

Спикер Ирана Мохаммад Багер Галибафф. Фото: AFP

11 января состоялось заседание парламента Ирана, во время которого выступил спикер Мохаммад Багер Галибаф. Он пригрозил, что Иран может атаковать объекты США и Израиля.

"В случае нападения на Иран все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими законными целями. Мы не считаем себя ограниченными реагированием после действий и будем действовать на основе каких-либо объективных признаков угрозы", — сказал Галибаф.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков и предостерег от любых действий против Тегерана.

Заявления из Ирана прозвучали после того, как Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь протестующим, и американская администрация рассматривает новые варианты военных ударов в случае жестокого подавления акций.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за экономического кризиса и продолжаются уже третью неделю. Они сопровождаются насилием со стороны властей. По данным Human Rights Activists News Agency, число погибших превысило 116 человек, большинство жертв скончались от огнестрельного оружия. Также сообщают о тысячах арестованных протестующих.

