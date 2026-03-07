logo

Иран сразу же после "извинений" пошел на дерзкий шаг: что атаковал

В Дубаи экстренно остановили все рейсы

7 марта 2026, 18:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) была срочно приостановлена в субботу утром из-за атаки иранского беспилотника. Инцидент произошел вблизи главных терминалов аэропорта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Euronews".

Иран сразу же после "извинений" пошел на дерзкий шаг: что атаковал

Атака на аэропорт Дубая. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, из-за угрозы для пассажиров и авиаперсонала руководство аэропорта приняло решение о полной остановке полетов.

В официальном заявлении администрации подчеркивается приоритетность защиты людей. 

"Ради безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажа авиакомпании, операции в Международном аэропорту Дубая (DXB) временно приостановлены", — говорится в сообщении Дубайской пресс-службы.

Корреспондент Euronews Лили Даус, которая находилась в эпицентре событий на борту самолета Emirates, рассказала о срочной эвакуации пассажиров в подземные убежища.

По словам очевидцев, после громкого взрыва над терминалами был виден столб черного дыма.

Власти ОАЭ подтвердили работу систем ПВО, однако не уточнили характер повреждений инфраструктуры.

