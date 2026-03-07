logo_ukra

Іран відразу ж після вибачень пішов на зухвалий крок: що атакував
НОВИНИ

Іран відразу ж після вибачень пішов на зухвалий крок: що атакував

У Дубаї екстрено зупинили всі рейси

7 березня 2026, 18:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Робота міжнародного аеропорту Дубая (DXB) була терміново припинена в суботу вранці через атаку іранського безпілотника. Інцидент стався поблизу головних терміналів аеропорту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Euronews".

Іран відразу ж після вибачень пішов на зухвалий крок: що атакував

Атака на аеропорт Дубая. Фото: із відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, через загрозу для пасажирів та авіаперсоналу керівництво аеропорту ухвалило рішення про повну зупинку польотів.

В офіційній заяві адміністрації наголошується на пріоритетності захисту людей.

"Задля безпеки пасажирів, персоналу аеропорту та екіпажу авіакомпанії, операції в Міжнародному аеропорту Дубая (DXB) тимчасово призупинено", — йдеться у повідомленні Дубайської прес-служби.

Кореспондент Euronews Лілі Даус, яка перебувала в епіцентрі подій на борту літака Emirates, розповіла про термінову евакуацію пасажирів до підземних притулків.               

За словами очевидців, після гучного вибуху над терміналами було видно стовп чорного диму.

Влада ОАЕ підтвердила роботу систем ППО, проте не уточнила характеру пошкоджень інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін закликав США негайно припинити військову операцію на Близькому Сході, продовжуючи блокувати будь-які реальні кроки до припинення війни проти України. На цю спірну позицію привернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).                

Також видання "Коментарі" повідомляло – Іран припинить атакувати сусідні країни, якщо не буде ударів із їхньої території. Відповідну заяву зробив президент Ірану Масуд Пезешкіан.




