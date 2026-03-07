Іран відразу ж після вибачень пішов на зухвалий крок: що атакував

Робота міжнародного аеропорту Дубая (DXB) була терміново припинена в суботу вранці через атаку іранського безпілотника. Інцидент стався поблизу головних терміналів аеропорту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Euronews".

Атака на аеропорт Дубая. Фото: із відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, через загрозу для пасажирів та авіаперсоналу керівництво аеропорту ухвалило рішення про повну зупинку польотів.

В офіційній заяві адміністрації наголошується на пріоритетності захисту людей.

"Задля безпеки пасажирів, персоналу аеропорту та екіпажу авіакомпанії, операції в Міжнародному аеропорту Дубая (DXB) тимчасово призупинено", — йдеться у повідомленні Дубайської прес-служби.

Кореспондент Euronews Лілі Даус, яка перебувала в епіцентрі подій на борту літака Emirates, розповіла про термінову евакуацію пасажирів до підземних притулків.

За словами очевидців, після гучного вибуху над терміналами було видно стовп чорного диму.

Влада ОАЕ підтвердила роботу систем ППО, проте не уточнила характеру пошкоджень інфраструктури.

