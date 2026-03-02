Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанге: в МАГАТЭ оперативно отреагировали

Ядерный объект в иранском городе Натанз якобы поразился в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Удар по ядерному объекту в Натанге. Фото: из открытых источников

"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", – заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.

На вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский опытный реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Пекин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию". Об этом говорится в публикации Sky News.

"Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны", — заявила представитель МИД Китая Мао Нин.



