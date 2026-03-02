Іран заявив про удар по ядерному об'єкту у Натанзі: в МАГАТЕ оперативно відреагували

Ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Удар по ядерному об'єкту у Натанзі. Фото: з відкритих джерел

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі.

Відповідаючи на запитання агентства Reuters, які об'єкти були уражені, він відповів, що під атакою перебував Натанз.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.

у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю.

У публікації йдеться, що Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації.

"Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни", — заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.



