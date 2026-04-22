Иран жестко отреагировал на решение Трампа продолжить перемирие

Между США и Ираном снова обострилась риторика после заявления президента Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня. Американский лидер сообщил, что сделал это по просьбе Пакистана и до момента, пока Тегеран не представит собственное предложение о мирном соглашении.

Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади заявил, что одностороннее продолжение перемирия со стороны Вашингтона "не имеет никакого значения" для Тегерана. Он также подчеркнул, что Иран не признает объявленное США продление режима прекращения огня и будет действовать исключительно в соответствии с собственными интересами.

"Продление прекращения огня со стороны Трампа не имеет никакого значения. Проигранная сторона не может диктовать условия. Продолжение блокады не отличается от бомбардировки, и на это следует ответить военными действиями. К тому же продолжение прекращения огня со стороны Трампа точно означает выигрыш времени для неожиданного удара. Пора брать инициативу в руки принадлежит Ирану", — сказал Мохаммади.

Напомним, что две недели прекращения огня, о которых Вашингтон и Тегеран договорились ранее, закончились 21 апреля, а президент США подтвердил, что дедлайн всплыл вечером 22 апреля. Хотя Трамп сначала говорил, что продолжение перемирия "маловероятно", наконец он согласился на дальнейшее прекращение огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конец войны в Иране был уже близок. Мирное соглашение сорвалось из-за одной привычки президента США Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп выставил ультиматум по Ормузскому проливу. Чего теперь хочет американский лидер от Ирана.