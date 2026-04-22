Іран жорстко відреагував на рішення Трампа продовжити перемир’я

Між США та Іраном знову загострилася риторика після заяви президента Дональда Трампа про продовження режиму припинення вогню. Американський лідер повідомив, що зробив це на прохання Пакистану і до моменту, поки Тегеран не представить власну пропозицію щодо мирної угоди.

Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що одностороннє продовження перемир’я з боку Вашингтона “не має жодного значення” для Тегерана. Він також наголосив, що Іран не визнає оголошене США продовження режиму припинення вогню і діятиме виключно відповідно до власних інтересів.

"Продовження припинення вогню з боку Трампа не має жодного значення. Програна сторона не може диктувати умови. Продовження блокади не відрізняється від бомбардування і на це слід відповісти військовими діями. До того ж, продовження припинення вогню з боку Трампа точно означає виграш часу для несподіваного удару. Час брати ініціативу в руки належить Ірану", — сказав Мохаммаді.

Нагадаємо, що два тижні припинення вогню, про які Вашингтон та Тегеран домовилися раніше, закінчилися 21 квітня, а президент США підтвердив, що дедлайн сплив ввечері 22 квітня. Хоч Трамп спочатку говорив, що продовження перемир’я "малоймовірне", врешті він погодився на подальше припинення вогню.

