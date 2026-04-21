Кінець війни в Ірані був вже близько: мирна угода зірвалася через одну звичку Трампа

Мирна угода між США та Іраном про завершення війни була майже готова, але переговори зірвалися після публічних заяв Трампа.

21 квітня 2026, 10:55
Угода про припинення війни між США та Іраном, яка була на завершальній стадії, була зірвана через публічні заяви президента США Дональда Трампа. За даними CNN, наприкінці переговорного тижня сторони наблизилися до компромісу, однак ситуацію різко ускладнили дописи американського лідера у соцмережах та його коментарі медіа.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За інформацією джерел CNN, попри поради від своїх радників, Трамп почав публічно говорити про умови мирної угоди з Іраном, які ще не були остаточно погоджені. Зокрема, він заявив, що Тегеран нібито готовий передати збагачений уран, безстроково зупинити ядерну програму та погодився майже на всі вимоги Вашингтона.

Іранські посадовці швидко спростували ці слова. У Тегерані заявили, що низка ключових пунктів не була погоджена, а новий раунд перемовин ще не було затверджено.

За оцінкою співрозмовників CNN, саме це різко знизило оптимізм щодо завершення семитижневого конфлікту. Частина чиновників адміністрації Трампа приватно визнала, що надмірна публічність президента могла зашкодити делікатному процесу.

"Іранцям не сподобалося, що президент США вів переговори через соціальні мережі та створював враження, ніби вони вже підписали рішення щодо питань, з якими ще не погодилися, і які не популярні серед їхнього народу вдома", – сказав CNN один з наближених чиновників до переговорного процесу.

Додаткового напруження додав інцидент в Оманській затоці. Американський есмінець обстріляв та затримав іранське вантажне судно після спроби пройти повз морську блокаду. Це викликало нову хвилю обурення з боку Ірану та поставило під сумнів чинне перемир’я.

Перемир’я, між США та Іраном закінчується ввечері 22 квітня за американським часом, що дає додаткові 24 години переговорів, перш ніж Трамп повинен буде вирішити, чи виконати свою погрозу підірвати іранські мости та електростанції. Президент США заявляв, що "дуже малоймовірно", що він продовжить перемир'я далі.

Однак видання зауважує, що Трамп раніше постійно сумнівався, чи погодиться він продовжити припинення вогню. Під час однієї сесії запитань і відповідей з журналістами минулого тижня його п'ять разів запитали, чи продовжить він припинення вогню, і він запропонував три різні відповіді.

В одній з відповідей Трамп сказав: "Якщо угоди не буде, бойові дії відновляться". Пізніше він запропонував продовження терміну: "Якщо нам знадобиться, я б це зробив". В іншій відповіді Трамп натякнув, що питання є безпідставним, враховуючи стан переговорів: "Побачимо. Я не знаю, чи доведеться нам це робити. В ідеалі, не доведеться".

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/20/politics/social-media-posts-trump-iran-deal
