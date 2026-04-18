Іран жорстко відповів Трампу: цей ультиматум ніколи не буде виконано

Іран офіційно спростував заяви президента США Дональда Трампа про те, що Тегеран нібито готовий передати ядерні матеріали Сполученим Штатам. Глава МЗС звинуватили американського президента у брехні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Jerusalem Post.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Ірану Есмаїл Багаї заявив, що передача урану навіть не є предметом переговорів. Чиновник назвав слова лідера США спробою видати бажане за дійсне.

"Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано; передача урану до Сполучених Штатів не була для нас варіантом", — зазначив Бахаї.

Сам Трамп під час виступу в Аризоні заявив, що має намір вивезти іранський високозбагачений уран за допомогою екскаваторів. Американський президент постійно називає цей уран "ядерним пилом" після атак Вашингтона на об'єкти в Ісфахані, Натанзі та Фордо влітку 2025 року.

"Як ми дістанемо ядерний пил? Ми дістанемо його разом з Іраном, використовуючи багато екскаваторів. І ми вивеземо (ядерні матеріали, — ред.) до США", — сказав Трамп.

Він також наголосив, що Тегеран "не отримає в обмін жодних грошей". Також американський лідер не виключив можливості продовження війни, якщо "угода" з Іраном буде зірвана.

