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Израиль активировал пункт 40: что это значит

В последний раз Израиль использовал активацию пункта 40 во время Войны Судного дня 50 лет назад.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Офис премьер-министра Израиля сообщил, что кабинет безопасности проголосовал за официальный ввод военного положения в стране. Это означает, что израильская армия может официально проводить ключевые военные действия.

Израиль активировал пункт 40: что это значит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна находится в состоянии войны после того, как террористы ХАМАС перешли на юг Израиля, убив сотни людей. Теперь стало известно, что Израиль принял решение активировать пункт 40, который в последний раз использовался в 1973 году, когда произошла Война Судного дня.


Согласно основным законам Израиля, страна не может юридически вступать в войну без решения правительства. Однако активация пункта 40 означает, что Израиль официально находится в состоянии войны.

По состоянию на 15:00 8 октября израильские СМИ сообщали о гибели более 600 человек и еще около 2000 получили травмы из-за атак боевиков из террористической организации ХАМАС. В свою очередь ХАМАС указывает, что израильские атаки привели к убийству около 500 человек в секторе Газа.

Напомним, что лидер ХАМАС Мохаммед Дейф считает, что Израиль оккупировал Палестину, поэтому должен понести ответственность за свои военные преступления. Дейф является одним из самых разыскиваемых террористов в Израиле, которого уже более 25 лет не могут уничтожить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обострении на Ближнем Востоке. Кроме ХАМАСа, напавшего на Израиль на юге страны, еще один израильский враг атаковал страну на севере.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на неожиданно атаковавшие Израиль агрессивные действия террористов.



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