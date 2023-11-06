Израиль ликвидировал руководителя специальных операций ХАМАС

Израиль продолжает проводить свою военную операцию на территории Сектора Газа. Согласно сообщениям ЦАХАЛа, за минувшие сутки по палестинской территории было нанесено 450 ударов, один из которых ликвидировал руководителя специальных операций ХАМАС Джамала Мусу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Фото из открытых источников

ЦАХАЛ рассказал, что удары с помощью истребителей были нанесены по объектам ХАМАС. Среди пораженных целей были туннели в Секторе Газы, наблюдательные посты, военные комплексы боевиков и позиции, с которых запускались ракеты.

Известно, что израильская армия наступает на Сектор Газа с трех сторон и уже отрезала одну часть палестинской территории. Согласно данным ЦАХАЛ, за 11 дней военной операции в Секторе Газа потерял 34 солдата. А с момента нападения боевиков ХАМАС от 7 октября были по меньшей мере убиты 348 солдат ЦАХАЛа и еще убиты более 1400 израильских граждан.

ХАМАС в свою очередь утверждает, что после израильских атак количество жертв на территории Сектора Газа приблизилось к 10 тыс., половина из которых дети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что и израильский политик назвал одним из вариантов победы в Секторе Газа – это использование ядерной бомбы. На такие заявления отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, раскритиковавший политика и отстранивший его от участия в заседаниях правительства.

Также "Комментарии" писали о колумнисте The Washington Post, который перечислил несколько признаков, указывающих на худшие условия для Украины в войне против России по сравнению с прошлым годом.



