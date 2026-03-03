Израиль начал наземное вторжение в новую страну: что известно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ввод своих подразделений на территорию Ливана. По официальному заявлению, военные размещены в нескольких точках вблизи границы для "усиления передовой оборонной позиции" и защиты жителей севера Израиля.

Израиль ввел войска в Ливан. Фото из открытых источников

ЦАХАЛ опубликовал сообщение, в котором отметил, что параллельно с военными действиями в рамках кампании "Ревучий лев" против Ирана израильские силы вошли в Ливан.

"Солдаты Армии обороны Израиля действуют на юге Ливана и находятся в нескольких точках вблизи пограничной зоны в рамках усиленной передовой оборонной позиции. Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля", – пишет ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля указывает, что наносит прицельные удары по инфраструктуре группировки "Хезболла" на территории Ливана. ЦАХАЛ целью атаки на Ливан называет попытки предотвращения проникновения боевиков на территорию Израиля и нейтрализовать угрозы.

"Террористическая организация "Хезболла" решила напасть на Израиль от имени иранского режима, и она будет нести ответственность за свои действия. Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам и будет продолжать действовать в защиту Государства Израиль и его граждан", — говорится в заявлении.

