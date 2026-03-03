Израиль начал наземное вторжение в новую страну: что известно

Рубрики
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ввод своих подразделений на территорию Ливана. По официальному заявлению, военные размещены в нескольких точках вблизи границы для "усиления передовой оборонной позиции" и защиты жителей севера Израиля.
Израиль ввел войска в Ливан. Фото из открытых источников
ЦАХАЛ опубликовал сообщение, в котором отметил, что параллельно с военными действиями в рамках кампании "Ревучий лев" против Ирана израильские силы вошли в Ливан.
Армия обороны Израиля указывает, что наносит прицельные удары по инфраструктуре группировки "Хезболла" на территории Ливана. ЦАХАЛ целью атаки на Ливан называет попытки предотвращения проникновения боевиков на территорию Израиля и нейтрализовать угрозы.
