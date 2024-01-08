Израиль обсуждает возможность переселить палестинцев в другие страны

Правительство Израиля ведет переговоры с Демократической Республикой Конго, Саудовской Аравией и другими странами о "добровольном переселении" туда жителей Сектора Газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.



В Израиле высказали идею переселить палестинцев. Фото из открытых источников

На заседании провластной фракции Ликуд премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что работает над механизмом "добровольной миграции" жителей Газы в другие страны.

"Наша проблема заключается в поиске стран, которые готовы принять жителей Газы, и мы над этим работаем", — сказал Нетаньяху и добавил "мир уже обсуждает возможности добровольной иммиграции".

Как отмечает издание The Times of Israel со ссылкой на источник по нацбезопасности Израиля, "Конго хочет принять мигрантов", а также продолжаются переговоры с другими странами, в том числе с Саудовской Аравией.

Поддерживают идеи выселения палестинцев ультраправые группы в министерстве финансов и в учреждениях нацбезопасности Израиля. Но другие представители израильского правительства отрицают, что существуют переговоры с другими странами по выселению палестинцев.

Несмотря на заявления Нетаньяху, идея пересилить палестинцев была категорически отвергнута международным сообществом. Франция осудила "провокационные призывы" ультраправых министров осуществить "добровольное выселение" палестинцев, и призвала Израиль воздержаться от подобных решений. В США также критически отреагировали на подобные заявления и указали, что "эта риторика является подстрекательной и безответственной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданной реакции с ОАЭ на предложение Израиля: "просите денег у Зеленского".

Также "Комментарии" писали, что Беньямин Нетаньяху отреагировал на резкие слова лидера Турции Реджепа Эрдогана, сравнившего израильского лидера с Гитлером.