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Израиль обсуждает возможность переселить палестинцев в другие страны

В Израиле высказали идеи переселить палестинцев из Сектора Газы в другие страны.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Правительство Израиля ведет переговоры с Демократической Республикой Конго, Саудовской Аравией и другими странами о "добровольном переселении" туда жителей Сектора Газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Израиль обсуждает возможность переселить палестинцев в другие страны

В Израиле высказали идею переселить палестинцев. Фото из открытых источников

На заседании провластной фракции Ликуд премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что работает над механизмом "добровольной миграции" жителей Газы в другие страны.

"Наша проблема заключается в поиске стран, которые готовы принять жителей Газы, и мы над этим работаем", — сказал Нетаньяху и добавил "мир уже обсуждает возможности добровольной иммиграции".

Как отмечает издание The Times of Israel со ссылкой на источник по нацбезопасности Израиля, "Конго хочет принять мигрантов", а также продолжаются переговоры с другими странами, в том числе с Саудовской Аравией.

Поддерживают идеи выселения палестинцев ультраправые группы в министерстве финансов и в учреждениях нацбезопасности Израиля. Но другие представители израильского правительства отрицают, что существуют переговоры с другими странами по выселению палестинцев.

Несмотря на заявления Нетаньяху, идея пересилить палестинцев была категорически отвергнута международным сообществом. Франция осудила "провокационные призывы" ультраправых министров осуществить "добровольное выселение" палестинцев, и призвала Израиль воздержаться от подобных решений. В США также критически отреагировали на подобные заявления и указали, что "эта риторика является подстрекательной и безответственной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданной реакции с ОАЭ на предложение Израиля: "просите денег у Зеленского".

Также "Комментарии" писали, что Беньямин Нетаньяху отреагировал на резкие слова лидера Турции Реджепа Эрдогана, сравнившего израильского лидера с Гитлером.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/israel-in-talks-with-congo-and-other-countries-on-gaza-voluntary-migration-plan/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:32

Але! Оп! На юдейський арені депортація! Юдейська "оптимізація" територій для комфортного проживання обраних божих обрізаних! Переселення у концтабори з юдейським газовим винаходом, у ГУЛАГи, депортація кримських татар, чеченців. З узурпованої божими обрізаними України: хто на захід, кого на м'ясо, дітей на Росію. Ще арабів з Палестини виселити. Раніше у Біблії повне знищення арабів у землях Ханаанських. Як гарно виглядають захищені Маріуполь Авдіївка Бахмут Мар'їнка ... Ще ж визволяти збираються вцілили міста. Покірні і засліплені обрізаною пропагандою Портнікова-Соловйова українські божі вівці ще не зрозуміли, для кого вони своїми тілами захистять? Дивиться! Думайте! Потім не дивуйтесь.

Матвій

сегодня, 16:12

У жидов никогда не было своей земли. Жид это скот- раб. Их или заковать в колодки рабов или уничтожить!

Матвій

сегодня, 16:10

Самый оптимальный способ который устроит всех это переселить жидов к их жидовскому богу. Гитлер уже начал переселение, но всех переселить не успел. Пора бы закончить переселение и очистить землю от жидовского мусора!


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