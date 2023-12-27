О чем говорят задачи Нетаньяху в войне против ХАМАС: какая параллель с целями «СВО»

Идет третий месяц войны Израиля с ХАМАСом, спровоцированной нападением последнего. Израиль продолжает стирать с лица земли не только ХАМАС, но и сектор Газа, не особо прислушиваясь к призывам союзников быстрее завершить войну. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия, которые должны быть исполнены для окончания войны. А именно: уничтожить ХАМАС; демилитаризовать Газу; дерадикализовать палестинское общество. О чем говорят эти цели? Насколько это выполнимо? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

При таких задачах, что озвучил Нетаньяху, война может длиться сколь угодно долго

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос признался, что озвученные Нетаньяху задачи, выполнение которых положит конец этой войне на Ближнем Востоке, очень напоминают размытые "цели" российской войны против Украины (т.н. "сво").

"Понятно, что Нетаньяху нужно что-то говорить. Критика затягивания войны и многочисленных жертв нарастает. Задаются неудобные вопросы типа – каким израильская власть видит будущее Газы? А виденья такого будущего у Израиля сейчас нет. Потому, как карты, сейчас тасуются разные варианты", – поясняет эксперт.

По его мнению, условия, которые называет Нетаньяху, крайне усложняют возможные переговоры.

"Понятно, что Израиль хочет уничтожить ХАМАС – и через длительный промежуток времени способен этого добиться. Но уничтожив ХАМАС, не факт, что Израиль усилит свою безопасность. Потому что вместо этой радикальной группировки может получить новую, а то и не одну. Что до дерадикализации палестинского общества – это нонсенс! Как может там уменьшится радикализм, если палестинцев практически ежедневно убивают? В условиях войны дерадикализация общества возможна лишь одним способом – полным уничтожением такого общества. То, что Путин хочет сделать с Украиной, оглашая среди целей войны "денацификацию". Похоже, Нетаньяху мыслит примерно такими категориями", – отмечает Игорь Семиволос.

Он считает, что при таких задачах, которые не подразумевают реальных целей завершения войны (в том числе, потому что ты не хочешь видеть будущего, которого тебе не нравится), та может длиться сколь угодно долго.

Нетаньяху серьезно поднял ставки в этой войне

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"С моей точки зрения, Нетаньяху серьезно поднял ставки в этой войне. И обозначил такие цели, которые сложно реализовать. Если ранее речь шла об освобождении заложников, то сейчас он об этом и не вспомнил. А это означает, что ставка сделана не на некие компромиссы, а на – "пан или пропал". В такой ситуации выиграть трудно".

По мнению эксперта, концом этой истории должны быть дипломатические переговоры. И ряд инициатив уже есть. Так, четыре европейских премьер-министра выступили с инициативой по созыву мирной конференции, акцентирует Вадим Трюхан.

Но, продолжает он, Нетаньяху, похоже, увязал свою дальнейшую политическую судьбу с достижением максимальных целей.

"За уничтожение ХАМАС еще можно что-то выдавать, как и плюс-минус демилитаризацию Газы. Но чем можно измерить дерадикализацию палестинского общества? Там агрессия и хейт по отношению к Израильской державе воспитывались десятилетиями. А последние события в Газе, где погибло множество гражданских, лишь усугубили ситуацию. И, чтоб дерадикализовать палестинское общество нужны годы и годы просветительской работы, – предупреждает Вадим Трюхан. – Причем, работы, которую проводили бы не израильтяне, а местные учителя, политики, лидеры общественного мнения. Тех, кто готов взять на себя такую роль, не видно. Так что война затягивается. И сейчас трудно прогнозировать, когда и как она может закончиться – исходя из целей, которые провозгласил Нетаньяху".

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