Израиль предупреждает о кровавом восстании в Иране: США изменяют стратегию
commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль предупреждает о кровавом восстании в Иране: США изменяют стратегию

Израиль заявил, что возможные массовые протесты в Иране могут закончиться "резней". США пересматривают свою стратегию.

18 марта 2026, 11:20
Slava Kot

Израильские чиновники предупреждают, что массовые протесты в Иране могут завершиться масштабным кровопролитием. По данным The Washington Post, в дипломатических сообщениях союзников США говорится о риске жесткого подавления возможного восстания иранскими властями.

Как пишет WP, в телеграмме, направленной посольством США в Иерусалим, передана оценка израильской стороны: несмотря на военное давление, иранский режим остается устойчивым и готов "бороться до конца". По словам дипломатов, после гибели верховного лидера Али Хаменеи и серии ударов со стороны Израиля и США власти в Тегеране не демонстрируют признаков краха.

Израильские аналитики считают, что если иранцы массово выйдут на улицы, силовые структуры быстро применят жесткие методы. Особую роль в подавлении протестов может сыграть Корпус стражей Исламской революции, имеющей значительные ресурсы и контроль над силовым аппаратом страны.

Несмотря на мрачные прогнозы, израильские чиновники выражают надежду, что антиправительственные выступления могут в конечном итоге привести к переменам. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно призывал иранцев выступить против власти. Подобные заявления звучали и от президента США Дональда Трампа.

Однако, как сообщает Washington Post, в Вашингтоне постепенно пересматривают свою стратегию. Чиновники администрации, которых цитирует издание, заявили, что они больше не стремятся свергнуть действующий правящий режим в Иране. Кроме того, сам Трамп недавно заявил, что протесты в Иране возможны, но вряд ли состоятся в ближайшее время из-за жестких угроз власти применить силу против демонстрантов.

