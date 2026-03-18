Ізраїль попереджає про криваве повстання в Ірані: США змінюють стратегію
Ізраїль попереджає про криваве повстання в Ірані: США змінюють стратегію

Ізраїль заявив, що можливі масові протести в Ірані можуть закінчитися "різаниною". США переглядають свою стратегію.

18 березня 2026, 11:20
Slava Kot

Ізраїльські чиновники попереджають, що масові протести в Ірані можуть завершитися масштабним кровопролиттям. За даними The Washington Post, у дипломатичних повідомленнях союзників США йдеться про ризик жорсткого придушення можливого повстання іранською владою.

Ізраїль попереджає про криваве повстання в Ірані: США змінюють стратегію

Фото: Anadolu Agency/Abaca/East News

Як пише WP, у телеграмі надісланій посольством США в Єрусалим, передано оцінку ізраїльської сторони: попри військовий тиск, іранський режим залишається стійким і готовий "боротися до кінця". За словами дипломатів, після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї та серії ударів з боку Ізраїлю і США влада в Тегерані не демонструє ознак краху.

Ізраїльські аналітики вважають, що якщо іранці масово вийдуть на вулиці, силові структури швидко застосують жорсткі методи. Особливу роль у придушенні протестів може відіграти Корпус вартових Ісламської революції, яка має значні ресурси та контроль над силовим апаратом країни.

Попри похмурі прогнози, ізраїльські чиновники висловлюють надію, що антиурядові виступи можуть зрештою призвести до змін. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу раніше неодноразово закликав іранців виступити проти влади. Подібні заяви звучали і від президента США Дональд Трамп.

Однак, як повідомляє Washington Post, у Вашингтоні поступово переглядають свою стратегію. Посадовці адміністрації, яких цитує видання, заявили, що вони більше не прагнуть повалити чинний правлячий режим в Ірані. Крім того, сам Трамп нещодавно заявив, що протести в Ірані можливі, але навряд чи відбудуться найближчим часом через жорсткі погрози влади застосувати силу проти демонстрантів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що французький генерал різко розкритикував план Трампа щодо Ірану та порівняв його з "Титаніком".

Також "Коментарі" писали, що найбільший у світі авіаносець покине Близький Схід після ушкодження.



