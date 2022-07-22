Израиль уничтожил завод, который собирал иранские БПЛА в районе Дамаска

Армия обороны Израиля ранним утром 22 июля нанесла ракетный удар и разрушила иранское предприятие по сбору БПЛА в пригородах Дамаска. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на данные мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующейся в Лондоне.

Фото: Associated Press

Как пишет издание, в результате израильского авиаудара были убиты не менее восьми человек: три человека несирийской национальности, два представителя ливанской шиитской исламистской организации "Хезболла" и трое сирийских военных.

"По данным SOHR, иностранцы и члены "Хезболлы" были убиты в результате ракетного удара в районе Ас-Сайда-Зайнаб на заводе, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные летательные аппараты. Объект полностью разрушен. Сирийские военные, как пишет SOHR, были убиты при атаке на батарею ПВО, расположенную по периметру авиабазы Аль-Маза", — пишет ТСН.

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