Израиль заявил о ликвидации одного из самых влиятельных политических деятелей Ирана секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. По данным израильских военных, он погиб во время ночного авиаудара по командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Али Лариджани. Фото: Tasnim

Как сообщило командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), атака произошла в ночь на 17 марта. В ходе операции израильская авиация нанесла удары по нескольким стратегическим объектам иранских сил безопасности. По утверждению израильской стороны, среди погибших оказался Али Лариджани, считавшийся одной из ключевых фигур в системе власти Ирана после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Министр обороны Израиля Израэль Кац также заявил, что во время отдельного удара был убит командир военизированного формирования Басидж Голамреза Сулеймани. Это формирование входит в структуру КСИР и играет немаловажную роль в поддержке внутренней безопасности Ирана.

"Мне только что сообщил руководитель аппарата, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и руководитель Басидж Сулеймани были ликвидированы минувшей ночью. Они присоединились к Хаменеи и всем побежденным членам Оси Зла в глубинах ада", — сказал Кац.

Если информация подтвердится, смерть Лариджани станет одним из самых серьезных ударов по иранскому политическому и руководству безопасности за последнее время. 67-летний политик много лет был влиятельной фигурой во власти и отвечал за вопросы национальной безопасности, ядерной программы и внешней политики.

Официальный Тегеран пока не подтвердил сообщение о гибели чиновников. Иранские государственные СМИ также не комментировали эти заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нового лидера Ирана тайно доставили в Москву для лечения в резиденции Путина.

Также "Комментарии" писали, что "китайский Нострадамус" предупредил о трех ключевых факторах в войне между Ираном и США.