Нового лідера Ірану таємно доправили в Москву для лікування в резиденції Путіна: що відомо

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може перебувати у Росії після поранення, отриманого під час нещодавніх ударів США та Ізраїлю по Ірану. Видання AJ Jariba з посиланням на джерела в іранських політичних колах стверджує, що його таємно доправили до Москва російським військовим літаком у рамках закритої операції.

Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел

За інформацією співрозмовників журналістів AJ Jariba, після прибуття до Росії Моджтаба Хаменеї нібито переніс операцію та зараз проходить лікування у приватному медичному центрі, розташованому на території однієї з резиденцій очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про лікарню, яка обслуговує найвищих посадовців і має підвищений рівень безпеки.

Джерела пояснюють, що рішення про транспортування іранського лідера було пов’язане з серйозністю поранення та загрозами безпеці. Повідомляється, що травми Хаменеї отримав 28 лютого під час перших ударів по Ірану. Умови тривалого бомбардування ускладнили можливість лікування всередині країни.

Видання також зазначає, що пропозицію лікувати Хаменеї в Росії нібито особисто зробив Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Після консультацій іранське керівництво погодилося на цей варіант, і вже того ж тижня політика перевезли до Москви.

Водночас ситуація навколо нового верховного лідера залишається оповитою таємницею. Він досі не з’являвся на публіці та не виступав з відеозверненнями. Це викликало сумніви серед деяких політичних кіл Ірану щодо автентичності перших заяв, які були оприлюднені від його імені. За даними джерел, частина іранських політиків припускає, що одну з промов, приписаних Хаменеї, міг підготувати секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Нагадаємо, що попередній верховний лідер країни Алі Хаменеї загинув 28 лютого під час удару по Тегеран. Внаслідок якого також загинули кілька членів його родини, зокрема донька, зять, онук та одна з невістка.

