Ізраїль заявив про ліквідацію одного з найвпливовіших політичних діячів Ірану секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані. За даними ізраїльських військових, він загинув під час нічного авіаудару по командних пунктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Алі Ларіджані. Фото: Tasnim

Як повідомило командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), атака відбулася в ніч на 17 березня. Під час операції ізраїльська авіація завдала ударів по кількох стратегічних об’єктах іранських сил безпеки. За твердженням ізраїльської сторони, серед загиблих опинився Алі Ларіджані, який вважався однією з ключових фігур у системі влади Ірану після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац також заявив, що під час окремого удару був убитий командир воєнізованого формування "Басідж" Голамреза Сулеймані. Це формування входить до структури КВІР і відіграє важливу роль у підтримці внутрішньої безпеки Ірану.

"Мене щойно повідомив керівник апарату, що секретар Ради національної безпеки Ларіджані та керівник Басідж Сулеймані були ліквідовані минулої ночі. Вони приєдналися до Хаменеї та всіх переможених членів Осі Зла в глибинах пекла", — сказав Кац.

Якщо інформація підтвердиться, смерть Ларіджані стане одним із найсерйозніших ударів по іранському політичному та безпековому керівництву за останній час. 67-річний політик багато років був впливовою фігурою у владі та відповідав за питання національної безпеки, ядерної програми та зовнішньої політики.

Офіційний Тегеран поки не підтвердив повідомлення про загибель посадовців. Іранські державні медіа також не коментували ці заяви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нового лідера Ірану таємно доправили в Москву для лікування в резиденції Путіна.

Також "Коментарі" писали, що "китайський Нострадамус" попередив про три ключові фактори у війні між Іраном та США.