Израильский истребитель F-35 впервые уничтожил российский самолет в небе над Ираном

Истребитель Армии обороны Израиля F-35I Adir сбил иранский самолет российского производства Як-130 в небе над Тегераном. Об этом официально сообщили израильские военные. Инцидент стал первым известным случаем, когда самолет пятого поколения F-35 уничтожил пилотируемый истребитель в воздушном бою.

Истребитель F-35. Фото из открытых источников

По данным израильской стороны, целью истребителя F-35 стал многоцелевой боевой самолет Як-130, находившийся на вооружении Ирана.

"Сбит иранский самолет: Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля сбил истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первое в истории уничтожение пилотируемого истребителя истребителем F-35I Adir", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Это также первое воздушное сражение израильских ВВС с пилотируемым самолетом противника за последние почти 40 лет. В последний раз подобный инцидент произошел в 1985 году над Ливаном.

F-35I Adir – израильская модификация американского стелс-истребителя F-35 производства Lockheed Martin. Израиль стал первой страной, применившей F-35 в боевых условиях еще в 2018 году. Первые самолеты были поставлены в 2016 году, а общий парк должен превысить 75 машин к 2028 году.

Як-130 – современный российский учебно-боевой самолет, способный выполнять функции легкого штурмовика. Иран имеет множество баллистических ракет и крылатых ракет, но не большое количество боевых самолетов. Многие стали мишенями для авиаударов Израиля и США в начале войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у побережья Шри-Ланки был атакован ушедший под воду иранский фрегат IRIS Dena.

Также "Комментарии" писали, что три американских самолета над Кувейтом были сбиты истребителем союзников.