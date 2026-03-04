Ізраїльський винищувач F-35 вперше знищив російський літак у небі над Іраном

Винищувач Армії оборони Ізраїлю F-35I Adir збив іранський літак російського виробництва Як-130 у небі над Тегеран. Про це офіційно повідомили ізраїльські військові. Інцидент став першим відомим випадком, коли літак п’ятого покоління F-35 знищив пілотований винищувач у повітряному бою.

Винищувач F-35. Фото з відкритих джерел

За даними ізраїльської сторони, ціллю винищувача F-35 став багатоцільовий бойовий літак Як-130, який перебував на озброєнні Ірану.

"Збито іранський літак: Винищувач F-35I Adir ВПС Ізраїлю збив винищувач ЯК-130 ВПС Ірану. Це перше в історії збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35I Adir", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю

Це також перший повітряний бій ізраїльських ВПС з пілотованим літаком противника за останні майже 40 років. Востаннє подібний інцидент стався у 1985 році над Ліваном.

F-35I Adir — ізраїльська модифікація американського стелс-винищувача F-35 виробництва Lockheed Martin. Ізраїль став першою країною, яка застосувала F-35 у бойових умовах ще у 2018 році. Перші літаки були поставлені у 2016-му, а загальний парк має перевищити 75 машин до 2028 року.

Як-130 — сучасний російський навчально-бойовий літак, здатний виконувати функції легкого штурмовика. Іран має велику кількість балістичних ракет і крилатих ракет, але не велику кількість бойових літаків. Багато з них стали мішенями для авіаударів Ізраїлю та США на початку війни.

