Израильтянин отвечает на неудобные вопросы о военном конфликте с ХАМАС

Гражданин Израиля призывного возраста в социальной сети Reddit ответил на популярные и неудобные вопросы пользователей об обострении палестино-израильского военного конфликта.



Израильский военный. Фото из открытых источников

Как ХАМАС смог прорвать границу, если у Израиля сильнейшая разведка и охрана границ в мире.

Мы не знаем окончательно, что стало причиной сбоя разведки. Некоторые солдаты, работа которых состоит в том, чтобы наблюдать за границей через камеры, сказали, что их камеры были заблокированы или нейтрализованы. Я действительно не знаю, что стало причиной провала разведки, я предполагаю, что мы узнаем об этом в ближайшие недели, месяцы и годы.

Кажется, многие израильтяне призывного возраста теряют доверие к нынешнему правительству, потому что не все хотят воевать. Насколько вас раздражает, что некоторые люди не работают и просто учат Тору целый день?

Хотя я воспринимаю их как братьев, я считаю, что харедимы проблематичны. Они не вносят большой экономический вклад для государства. Их отношение к меньшинствам может быть ужасным и создавать нам всем плохую репутацию. Я не думаю, что их нужно освобождать от службы. Меня это раздражает.

Почему у израильтян-арабов и израильтян-евреев есть разные школы и учебные программы?

Наличие отдельных школ не является предметом обсуждения для разных этнических и религиозных групп. Израиль решил, что лучше предоставить каждой группе свою автономию, когда речь идет об образовании, чтобы все были довольны. Кроме того, стоит отметить, что арабы учатся на арабском, а евреи – на иврите. Понятно, что для арабов важно сохранить свой собственный язык и обучать его следующим поколениям. Это не значит, что они не учат иврит. Некоторые евреи также учат арабский язык. Это факультатив в государственных школах.

Как канадец, я знаю, что живу на украденной земле. Мне, безусловно, было бы трудно согласовать свои личные убеждения (промирные, но не пацифистские/антивоенные) с присоединением к армии моей страны. Лично я предпочел бы сидеть в тюрьме, чем участвовать в любых дальнейших вооруженных попытках украсть ту малую землю, которую мы оставили коренным народам.

Правда в том, что люди здесь боятся второго Холокоста, это всегда было в голове людей, и 7 октября это вывело на первый план. Хотя я не соглашаюсь со многими действиями военных, я действительно чувствую, что мы все были бы мертвы без них, и как человек, который родился здесь и должен жить с тем, что мне дали, я думаю, я чувствую, что мне нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить свое выживание.

Если вы заходите в чей-то дом, занимаете его комнаты и загоняете их в угол. Будете ли вы удивлены, если они применят силу, чтобы устранить вас?

Я не думаю, что это отличная аналогия. Еврейская иммиграция – это то, что происходило длительное время, начиная с конца 19 века, когда территория все еще была под контролем Османской империи. Много необитаемой земли, как и бывшие районы Тель-Авива (основан в 1905 году). Многие земли также были куплены разными еврейскими благотворителями, чтобы евреям, бежавшим от погромов в России, было где жить. Итак, 1948 принес изгнание арабов и их землю забрали. Я надеюсь, что мы найдем решение, посредством которого они смогут вернуться на свою землю. Им точно причинен вред, многие земли отобраны принудительно, но характеризовать всю страну как украденную – некорректно.

Считаете ли вы происходящее в Газе неизбирательным геноцидом, как это некоторые изображают? Каково сейчас отношение и атмосфера в Израиле?

Мне еще предстоит пересмотреть все доказательства, которые приводят люди, но сейчас я не верю или не хочу верить, что здесь был избирательный геноцид. Причина, почему я это говорю, в том, что если бы это было так, почему бы наземные силы вошли в Газу? Если бы ЦАХАЛ хотел убить всех, они просто бомбили бы издалека, не рискуя ни одним солдатом. Они также не присылали приказ об эвакуации. Вот что для меня имеет смысл. Интервью в местных новостях также полны военных чиновников, описывающих действия, предпринятые для предотвращения жертв среди гражданского населения. Однако я все еще надеюсь на прекращение огня, потому что невинные мирные жители продолжают гибнуть.

Что вы думаете о решении с 3 странами? Израиль, Палестина и Иерусалим. Иерусалим стал бы священным городом, которым управляли бы евреи, христиане и мусульмане.

Если бы это гарантировало мир, процветание, свободу и стабильность, я бы не был против, но я однозначно в меньшинстве, когда речь идет об этом. Для большинства израильтян и палестинцев контроль над Иерусалимом не подлежит обсуждению.

Каково общее настроение среднестатистического израильтянина?

Ну, я бы сказал, что средний человек здесь считает, что евреи имеют право, даже обязанность жить здесь по религиозным, культурным и историческим причинам. Мнения относительно палестинцев и наилучшего разрешения конфликта сильно отличаются от человека к человеку. Я бы сказал, что для рядового человека важнее всего то, что Израиль продолжает существовать как еврейское государство. Кроме того, я считаю, что действительно трудно определить среднее значение, поскольку существует большое расхождение в мыслях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль резко отреагировал на циничные заявления России в ООН.

Также "Комментарии" писали о министре наследия Израиля, который согласился на вариант сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа.