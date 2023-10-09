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Как ХАМАС обманул Израиль: Четыре этапа удара террористов

Израиль признает, что не был готов к атаке террористов по группировке ХАМАС по своей территории.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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На протяжении нескольких лет террористическая группировка ХАМАС успешно вводила Израиль в заблуждение, убеждая страну, что они не хотят войны. Однако ХАМАС усердно готовились к нападению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters, которое пообщалось со сторонами конфликта.

Как ХАМАС обманул Израиль: Четыре этапа удара террористов

Четыре шага террористов ХАМАС, нанесших удар по Израилю. Фото из открытых источников

Израильская разведка славится возможностью попадать в ряды террористов и разоблачать их планы. Однако в этот раз ХАМАС был подготовлен. Согласно источнику ХАМАС, большинство членов организации не знали о планах нападения на Израиль и только в день операции было объявлено о плане в четыре этапа.


На первом этапе ХАМАС выпустил около 3 тыс. ракет по целям в Израиле. Одновременно террористы на парапланах перелетели через границу и закрепились на позициях. Вторым этапом было разрушение стены на границе между Израилем и сектором Газа. Бойцы ХАМАС взорвали укрепления, а затем их расширили с помощью бульдозеров. Именно через эти дыры прорвались террористы на мотоциклах, а затем и автомобилях.

Следующим шагом ХАМАС была цель заглушить связь израильских военных в штабе армии вблизи сектора Газа. Таким образом, личный состав не смог сообщить командованию о ситуации на месте. Последним этапом террористов был захват и перемещение заложников в сектор Газа.

"ХАМАС создал в Израиле впечатление, что он не готов к борьбе", — сказал источник, близкий к ХАМАС.

Израиль также признает, что был застигнут нападением врасплох, ведь в субботу происходил большой религиозный праздник.

"Это наше 11 сентября. Они нас достали. Они удивили нас и прилетели быстро из многих точек — и с воздуха, и с земли, и с моря", — сказал спикер Армии обороны Израиля майор Нир Динар.

Другой представитель израильской армии рассказал, что Израиль поверил, что палестинцы приходят на работу в его стране и получают за это деньги, которые везут в Газу, обеспечивая покой между Палестиной и Израилем. Однако, по его словам, Израиль ошибся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев сделал циничное заявление о причастности Украины к нападениям на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле. Спасшаяся женщина рассказала о подробностях.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/how-israel-was-duped-hamas-planned-devastating-assault-2023-10-08/
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comments

Обсуждения

SS

сегодня, 15:25

Эту поганую жидовскую страну со всей жидовней давно пора стереть с лица земли!


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