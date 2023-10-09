Как ХАМАС обманул Израиль: Четыре этапа удара террористов

На протяжении нескольких лет террористическая группировка ХАМАС успешно вводила Израиль в заблуждение, убеждая страну, что они не хотят войны. Однако ХАМАС усердно готовились к нападению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters, которое пообщалось со сторонами конфликта.

Четыре шага террористов ХАМАС, нанесших удар по Израилю. Фото из открытых источников

Израильская разведка славится возможностью попадать в ряды террористов и разоблачать их планы. Однако в этот раз ХАМАС был подготовлен. Согласно источнику ХАМАС, большинство членов организации не знали о планах нападения на Израиль и только в день операции было объявлено о плане в четыре этапа.

На первом этапе ХАМАС выпустил около 3 тыс. ракет по целям в Израиле. Одновременно террористы на парапланах перелетели через границу и закрепились на позициях. Вторым этапом было разрушение стены на границе между Израилем и сектором Газа. Бойцы ХАМАС взорвали укрепления, а затем их расширили с помощью бульдозеров. Именно через эти дыры прорвались террористы на мотоциклах, а затем и автомобилях.

Следующим шагом ХАМАС была цель заглушить связь израильских военных в штабе армии вблизи сектора Газа. Таким образом, личный состав не смог сообщить командованию о ситуации на месте. Последним этапом террористов был захват и перемещение заложников в сектор Газа.

"ХАМАС создал в Израиле впечатление, что он не готов к борьбе", — сказал источник, близкий к ХАМАС.

Израиль также признает, что был застигнут нападением врасплох, ведь в субботу происходил большой религиозный праздник.

"Это наше 11 сентября. Они нас достали. Они удивили нас и прилетели быстро из многих точек — и с воздуха, и с земли, и с моря", — сказал спикер Армии обороны Израиля майор Нир Динар.

Другой представитель израильской армии рассказал, что Израиль поверил, что палестинцы приходят на работу в его стране и получают за это деньги, которые везут в Газу, обеспечивая покой между Палестиной и Израилем. Однако, по его словам, Израиль ошибся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев сделал циничное заявление о причастности Украины к нападениям на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле. Спасшаяся женщина рассказала о подробностях.