Как повлияет на Украину операции Израиля и США против Ирана: все зависит от одного

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что операция Израиля и США против Ирана может оказать существенное влияние на ход российско-украинской войны, прежде всего информационно и экономически.

Как повлияет на Украину операции Израиля и США против Ирана. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что ключевым фактором влияния на войну в Украине боевых действий на Ближнем Востоке станет продолжительность конфликта. Если эскалация затянется, мировое внимание может снова сместиться с Украины на Ближний Восток, как это произошло после событий 7 октября 2023 года.

"Откройте сегодня первые полосы главных мировых газет, где первая новость — удар по Ирану, а вторая — Афганистан и Пакистан. И что в таких условиях должно произойти на российско-украинском фронте, чтобы об этом кто-нибудь вспомнил?", — спрашивает Портников.

По его словам, западный мир реагирует на конфликты через призму собственного комфорта и личных связей. Такие города, как Дубай, Абу-Даби или Тель-Авив, являются для них своими, ведь там они отдыхают, инвестируют деньги или имеют родственников. Таким образом, Портников считает, что любая угроза этим регионам воспринимается как прямой удар по их реальности.

Киев, Днепр или Харьков для многих на Западе остаются лишь названиями из новостей. Портников считает, что несмотря на соболезнования беженцам, судьба Украины воспринимается скорее теоретически, чем как фактор, влияющий на повседневную жизнь.

Помимо потери информационного фокуса на войне России против Украины Портников также указывает и на экономические риски. По его словам, если Иран попытается заблокировать Ормузский пролив или нанести удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, это может повлечь за собой резкий рост цен на нефть. В этом случае Россия получит дополнительные доходы в бюджет, что позволит ей финансировать войну против Украины.

"Это приведет к удорожанию всего в очень близкой перспективе, потому что это грузовые перевозки. И то, что Россия начнет на этом набивать карманы, серьезная проблема. А мы будем больше платить", — считает Портников.

Однако политический обозреватель отмечает, что окончательные последствия будут зависеть от темпов и масштаба эскалации на Ближнем Востоке. Если конфликт будет кратковременным, его влияние на Украину может оказаться ограниченным. Если же затянется, то Киев рискует снова оказаться на периферии мирового внимания с дополнительными экономическими проблемами.

