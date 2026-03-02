Як вплине на Україну операції Ізраїлю та США проти Ірану: все залежить від одного

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що операція Ізраїлю та США проти Ірану може суттєво вплинути на хід російсько-української війни, насамперед інформаційно та економічно.

Як вплине на Україну операції Ізраїлю та США проти Ірану. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що ключовим фактором впливу на війну в Україні бойових дій на Близькому Сході стане тривалість конфлікту. Якщо ескалація затягнеться, світова увага може знову зміститися з України на Близький Схід, як це вже сталося після подій 7 жовтня 2023 року.

"Відкрийте сьогодні перші шпальти головних світових газет, де перша новина — удар по Ірану, а друга — Афганістан та Пакистан. І що в таких умовах має відбутися на російсько-українському фронті, щоб про це хтось згадав?", — питає Портников.

За його словами, західний світ реагує на конфлікти через призму власного комфорту та особистих зв'язків. Такі міста, як Дубай, Абу-Дабі чи Тель-Авів, є для них "своїми", адже там вони відпочивають, інвестують гроші або мають родичів. Таким чином Портников вважає, що будь-яка загроза цим регіонам сприймається як прямий удар по їхній реальності.

Натомість Київ, Дніпро чи Харків для багатьох на Заході залишаються лише назвами з новин. Портников вважає, що попри співчуття біженцям, доля України сприймається скоріше теоретично, ніж як фактор, що впливає на повсякденне життя.

Крім втрати інформаційного фокуса на війні Росії проти України, Портников також вказує і на економічні ризики. За його словами, якщо Іран спробує заблокувати Ормузьку протоку або завдати ударів по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії, це може спричинити різке зростання цін на нафту. У такому разі Росія отримає додаткові доходи до бюджету, що дозволить їй фінансувати війну проти України.

"Це призведе до подорожчання всього у дуже близькій перспективі, тому що це вантажні перевезення. І те, що Росія почне на цьому набивати кишені, є серйозною проблемою. А ми будемо більше платити", — вважає Портников.

Однак політичний оглядач зауважує, що остаточні наслідки залежатимуть від темпів і масштабу ескалації на Близькому Сході. Якщо конфлікт буде короткотривалим, його вплив на Україну може виявитися обмеженим. Якщо ж затягнеться, то Київ ризикує знову опинитися на периферії світової уваги з додатковими економічними проблемами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Трампа в США можуть бути великі проблеми через атаку на Іран.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив, що Україна готова допомогти на Близькому Сході.