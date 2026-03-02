У Трампа в США можуть бути великі проблеми через атаку на Іран: що сталося

Після ударів США по Ірану внутрішньополітичний тиск на президента Дональда Трампа посилюється. Сенатор-демократ Тім Кейн публічно поставив під сумнів обґрунтованість військової операції, заявивши, що Тегеран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Демократ Тім Кейн заявив, що входить до двох комітетів, які надають йому можливість отримати доступ до великої кількості секретної інформації. За його словами, у Трампа не було жодних даних, щоб виправдати відправлення американських військових на нову війну на Близькому Сході.

"Президент Трамп висунув безліч причин для цієї непотрібної війни з Іраном. "Це через їхню ядерну програму". Але зачекайте-но, шість місяців тому він сказав, що знищив цю програму. Роки тому він розірвав дипломатичну угоду, яка контролювала ядерну програму Ірану", — сказав Кейн.

Також демократ розкритикував інші причини, які Трамп називав, як необхідність для початку війни проти Ірану, зокрема нібито втручання Тегерану у вибори в США 2020 року, а також заяви президента США, що це для захисту іранських протестувальників.

"Але зачекайте-но. Президент Трамп відправляє іранських біженців назад до Ірану, де їх чекають переслідування. Якби він турбувався про іранських громадян, яких пригноблює їхній уряд, він би не робив цього. Я збираюся зробити все, що в моїх силах, щоб це зупинити", — додав Кейн.

Крім політичної критики, проблемою для Трампа може стати і громадська думка. За результатами опитуванням Ipsos, проведеним 28 лютого та 1 березня, лише 27% американців схвалюють операцію проти Ірану. Водночас 43% виступають проти, ще 29% не визначилися.

Підтримка різко відрізняється залежно від партійної приналежності. Серед республіканців 55% підтримують дії президента щодо Ірану, тоді як серед демократів 74% виступають проти ударів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Трампа на загибель американських солдатів у новій війні США з Іраном.

Також "Коментарі" писали, що Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану.