У Трампа в США можуть бути великі проблеми через атаку на Іран: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Після ударів США по Ірану внутрішньополітичний тиск на президента Дональда Трампа посилюється. Сенатор-демократ Тім Кейн публічно поставив під сумнів обґрунтованість військової операції, заявивши, що Тегеран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Демократ Тім Кейн заявив, що входить до двох комітетів, які надають йому можливість отримати доступ до великої кількості секретної інформації. За його словами, у Трампа не було жодних даних, щоб виправдати відправлення американських військових на нову війну на Близькому Сході.
Також демократ розкритикував інші причини, які Трамп називав, як необхідність для початку війни проти Ірану, зокрема нібито втручання Тегерану у вибори в США 2020 року, а також заяви президента США, що це для захисту іранських протестувальників.
Крім політичної критики, проблемою для Трампа може стати і громадська думка. За результатами опитуванням Ipsos, проведеним 28 лютого та 1 березня, лише 27% американців схвалюють операцію проти Ірану. Водночас 43% виступають проти, ще 29% не визначилися.
Підтримка різко відрізняється залежно від партійної приналежності. Серед республіканців 55% підтримують дії президента щодо Ірану, тоді як серед демократів 74% виступають проти ударів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Трампа на загибель американських солдатів у новій війні США з Іраном.
Також "Коментарі" писали, що Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану.