Зеленський заявив, що Україна готова допомогти на Близькому Сході: деталі

Президент Володимир Зеленський заявив, що ескалація на Близькому Сході продемонструвала ситуацію, коли країни з потужнішою протиповітряною обороною не можуть гарантувати повний захист від іранських ракет і дронів-камікадзе типу "Шахед". Через це, Україна готова ділитися власним досвідом протидії таким атакам з партнерами.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував удари США та Ізраїлю по Ірану та подальші атаки Тегерана у відповідь по країнах регіону. За його словами, попри те, що держави Перської затоки отримали якісніші системи ППО від партнерів, ніж Україна, їм все одно не вдається збивати усі цілі. Як наслідок Зеленський вказав, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у цій ситуації.

"Все одно збивають не всю балістику. Є і "Шахеди", які не зупинило ППО в регіоні. Всі бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли Україні цією зимою, та загалом за час цієї війни", — сказав президент.

Окремо Зеленський зазначив, що Київ уважно відстежує розвиток подій навколо Ірану та координує позиції з міжнародними партнерами. Президент також згадав про роль Тегерана у підтримці Росії, зокрема передачу технологій виробництва "Шахедів".

"Важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно. Іранський народ довго був фактично наодинці проти насильства, проти іранського режиму. Важливо, щоб була чітка позиція підтримки людей та життя, важливо, щоб американська рішучість, усіх у світі рішучість справді спрацювали", – додав Зеленський.

