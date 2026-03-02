Зеленський заявив, що Україна готова допомогти на Близькому Сході: деталі

Рубрики
Президент Володимир Зеленський заявив, що ескалація на Близькому Сході продемонструвала ситуацію, коли країни з потужнішою протиповітряною обороною не можуть гарантувати повний захист від іранських ракет і дронів-камікадзе типу "Шахед". Через це, Україна готова ділитися власним досвідом протидії таким атакам з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував удари США та Ізраїлю по Ірану та подальші атаки Тегерана у відповідь по країнах регіону. За його словами, попри те, що держави Перської затоки отримали якісніші системи ППО від партнерів, ніж Україна, їм все одно не вдається збивати усі цілі. Як наслідок Зеленський вказав, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у цій ситуації.
Окремо Зеленський зазначив, що Київ уважно відстежує розвиток подій навколо Ірану та координує позиції з міжнародними партнерами. Президент також згадав про роль Тегерана у підтримці Росії, зокрема передачу технологій виробництва "Шахедів".
