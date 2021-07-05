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Главная Новости Мир Ближний Восток Какая страна имеет самый высокий уровень вакцинации от COVID-19
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Какая страна имеет самый высокий уровень вакцинации от COVID-19

Несмотря на высокий уровень вакцинации, количество новых случаев заболеваний в стране не уменьшается

сегодня, 11:00
Автор:

Данило Матюха

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Какая страна имеет самый высокий уровень вакцинации от COVID-19

Вакцинация - фото из открытых источников

По данным журналистов, в ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны. На втором месте находятся Сейшельские острова. Здесь вакцинировано 71,7% населения.

Тем не менее число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным. Журналисты отмечают, что США, Саудовская Аравия и Великобритания недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.

Также сообщается, что 4 июля в ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Кроме того в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca. Но несмотря на большой выбор лекарств, программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне. 

Напомним, власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби предлагают туристам пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19. Сообщается, что туристы с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины. 

В отличие от Абу-Даби, московские власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме этого в Департаменте Здравоохранения города сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-04/uae-passes-seychelles-to-become-most-vaccinated-nation
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