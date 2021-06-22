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Главная Новости Мир Ближний Восток Какая страна собирается бесплатно вакцинировать иностранных туристов
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Какая страна собирается бесплатно вакцинировать иностранных туристов

Несмотря на бесплатную вакцинацию для туристов власть не снимает ограничения на въезд

сегодня, 14:30
Автор:

Данило Матюха

Власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби предлагают туристам пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Какая страна собирается бесплатно вакцинировать иностранных туристов

Бесплатная вакцинация в ОАЭ - фото из открытых источников

По информации журналистов, туристы с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины. 

Также владельцы документов о праве на проживание или въездных виз, срок действия которых истек, имеют право на бесплатное привитие.

Но несмотря на такие благородные меры в отношении туристов, за последний месяц число заражений в ОАЭ возросло, и в Абу-Даби все еще существуют ограничения на въезд, включая домашний карантин и ПЦР-тестирование с интервалом по прибытии. Люди, которые уезжают из других регионов страны, также проходят тестирование. 

В министерстве здравоохранения ОАЭ заявили, что в июне 2021 года почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В отличие от Абу-Даби, московские власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме этого в Департаменте Здравоохранения города сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

Добавим, что власти Индонезии начали раздавать цыплят для стимулирования жителей сельских районов страны вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки. Сообщается, что после запуска этой программы количество желающих вакцинироваться возросло в 10 раз.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/abu-dhabi-opens-up-free-covid-19-vaccines-tourists-2021-06-22/?taid=60d1b24ce21cb900013b7182&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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