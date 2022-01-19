Казахстанские силы безопасности в повышенной готовности: в Алматы раздаются призывы к новым протестам

Силы безопасности заблокировали несколько улиц в центре города и оцепили одну из площадей в крупнейшем городе Казахстана Алматы в среду, 19 января, поскольку оппозиционная группа планировала устроить протесты, сообщает корреспондент Reuters с места происшествия.

Казахские военнослужащие патрулируют улицу после недавних протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - Reuters

Богатую нефтью страну Центральной Азии в этом месяце потряс худший случай насилия в постсоветской истории, во время которого было убито по меньшей мере 225 человек, большинство из которых в Алматы.

В среду группа во главе с Мухтаром Аблязовым, бывшим казахским банкиром, ставшим критиком правительства в эмиграции, заявила, что будет проводить протесты у зданий местных органов власти в крупных городах по всей 19-миллионной стране.

Казахский суд признал политическое движение Аблязова "Демократический выбор Казахстана" экстремистским.

Правоохранители Алматы заявили, что проводят "антитеррористическую операцию".

Как сообщали ранее "Комментарии", в Казахстане граждане начали собирать подписи, чтобы власти раскрыли имена погибших во время протестов. Они также требуют, чтобы семьям жертв и пострадавшим была предоставлена финансовая помощь. Жертвами стали случайные особы и многодетные родители. Инициативная группа считает, что количество погибших будет расти. Они апеллируют тем, что до сих пор неизвестно количество пропавших.

Также "Комментарии" писали, что международный аэропорт Алматы в Казахстане возобновляет работу. Аэродром уже принял и отправил первых пассажиров. После возобновления работы в аэропорт прибыл первый международный рейс из Анталии (Турция). Во время кровавых столкновений в Казахстане сотрудникам главного аэропорта Алматы пришлось убегать после того, как демонстранты вошли в терминал. По заявлениям правительства, по меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности были убиты, еще сотни получили ранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!