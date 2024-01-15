Китай призвал собрать международную мирную конференцию для окончания войны

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность по поводу роста эскалации на Ближнем Востоке, поэтому призвал собрать международное сообщество для создания дорожной карты разрешения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в Каире, после которых выступил с пресс-конференцией перед журналистами. Китайский дипломат призвал международное сообщество "внимательно прислушиваться" к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, в частности, это касается обострения войны между Израилем и ХАМАСом, а также событий в Красном море.

"Китай призывает к созыву более масштабной, более авторитетной и более эффективной международной мирной конференции для формулировки конкретной дорожной карты для имплементации "решения о создании двух государств" и поддержке скорейшего восстановления Израиля", — сказал Ван И.

В начале года министр иностранных дел Китая рассказал, что Си Цзиньпин "основательно пообщался" с лидерами Ирана и Саудовской Аравии, чтобы оба государства оставили свои оскорбления в прошлом. Сам же Ван И находится в дипломатических поездках по Тунису, Египту, Кот-д'Ивуару и Того.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шейх Мохаммед бин Заид отреагировал на идею выплатить деньги палестинцам. Лидер ОАЭ заявил, что о деньгах нужно спрашивать у Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден рассказал о "частном сообщении", которое отправили союзнику России.